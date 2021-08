3 liga grupa IV. Krzysztof Pietluch, napastnik Wólczanki Wólka Pełkińska: Najważniejszym celem jest utrzymanie się w gronie 3-ligowców

Wracasz po kontuzji śródstopia, jak sytuacja ze zdrowiem? Wróciłeś w trakcie sezonu, lecz za długo nie pograłeś. Jak obecnie z formą?

Tak, pogorszyło się po tym jak wróciłem. Odpuściłem sobie, staram się wrócić do formy, ale nie ma co ukrywać, gdyż trochę mi zejdzie zanim wrócę do pełnej sprawności. Na siłach do końca się jeszcze nie czuje. Jestem przygotowany na jakieś 60 minut. Na więcej nie ma „pary” w nogach. Nogi są ciężkie, wszedłem od razu w pełny trening i trochę się „zajechałem”, rewelacji nie ma, ale na Podhale jestem gotowy, jednak nie na cały mecz.

Jesteś najstarszy w zespole. Najbardziej doświadczony, na tobie olbrzymia odpowiedzialność za wyniki.

Ze starej „gwardii” zostaliśmy tylko z Mateuszem Podstolakiem, ale staramy się młodzieży podpowiadać co robić a czego nie, z własnego doświadczenia. Z tym czy nas słuchają to nie wiem jak jest do końca, ale mamy doświadczenie w trzeciej lidze i chcemy tym młodszym chłopakom pomóc.