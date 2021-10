3 liga, grupa IV. Podlasie Biała Podlaska bezbramkowo zremisowało z Texom Sokół Sieniawa

Pierwsza połowa była w miarę wyrównana, jednak to goście mieli znakomitą okazję do zdobycia gola. Sebastian Kaczyński został sfaulowany w polu karnym, a sędzia główny wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany i przegrał pojedynek z bramkarzem gospodarzy. Miejscowi odpowiedzieli okazjami Macieja Wojczuka. Strzały zawodnika Podlasia albo bronił wspomniany już Pasterczyk, albo były minimalnie niecelne. W jednej sytuacji bramkarzowi gości pomógł słupek i jeden z obrońców Sokoła, który wybił piłkę z przed bramki, po tym jak ta uderzyła w słupek.

Druga połowa przebiegała już pod dyktando miejscowych. Już w pierwszych minutach po przerwie z rzutu wolnego uderzył Jarosław Kosieradzki, bramkarz Sokoła odbił piłkę, a strzał dobijającego Arkadiusza Kota, również padł łupem Pasterczyka. Chwilę później Marcin Pigiel zagrał do Macieja Wojczuka, a ten uderzył z pierwszej piłki wprost w bramkarza gości. Kilka chwil później w polu karnym faulowany przez Dominika Pasterczyka, był Gabriel Mierzwiński. Rzut karny egzekwował Arkadiusz Kot, pomocnik gospodarzy chciał trafić w sam róg bramki i trafił ... w słupek. Gospodarze, mimo że marnowali kolejne okazje nie podłamali się i atakowali dalej. Strzał Macieja Wojczuka obronił Dominik Pasterczyk, atomowe uderzenie Kamila Kocoła zablokował Kacper Drelich, a główka Tomasza Andrzejuka była minimalnie niecelna.