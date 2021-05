3 liga grupa IV. Texom Sokół Sieniawa przegrał z Wisłą Puławy. Gol Adriana Paluchowskiego na wagę awansu do 2 ligi [ZDJĘCA]

Wisła od pierwszego gwizdka mocno przycisnęła gospodarzy i już w 6 minucie po strzale Adriana Paluchowskiego, zdobyła gola - Moja szybka bramka ustawiła spotkanie, później musieliśmy radzić sobie grając w osłabieniu i trzeba było to dowieźć. W szatni w przerwie powiedzieliśmy sobie, że trzeba to wygrać i już dzisiaj awansować i to nam się udało. Nie było na nas mocnych w tym sezonie - cieszył się po meczu strzelec zwycięskiej bramki.

Goście nie zamierzali na tym poprzestać, jednak strzał Emila Drozdowicza był minimalnie nie celny. Chwilę później Błażej Cyfert sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Daquana Kinga i musiał przed wcześnie opuścić boisko. Od tego momentu przyjezdni cofnęli się i skupili na rozbijaniu ataków Sokoła oraz symulowaniu fauli. - Droga nasza do awansu była bardzo długa, po za tym, mamy jeszcze kilka kolejek do rozegrania. Dzisiaj graliśmy z trudnym rywalem i na dodatek od 25 minuty jednego mniej. Przy prowadzeniu cofnęliśmy się i chcieliśmy ten wynik obronić co nam się udało. Sukces rodzi się w bólach a dzisiaj ból był mocny dla moich zawodników. - tłumaczył trener Wisły, Mariusz Pawlak.