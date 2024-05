3 liga. KS Wiązownica przegrała ważny mecz. Wiślanie Jaśkowice strzelali w drugiej połowie

Po wygranej z Karpatami Krosno ekipa z Wiązownicy pojechała powalczyć o dobry wynik do Skawiny, gdzie swoje mecze rozgrywają Wiślanie. Po pierwszej połowie wydawało się, że będzie wstanie ograć gospodarzy. Wprawdzie gola długo nie było, ale 4 minuty przed przerwą do siatki trafił Sebastian Rak. Był to pierwszy celny strzał w tym starciu.

W drugiej części zaczęły wracać stare demony. Wiazowniczanie nie umieli podwyższyć rezultatu i pozwolili się zepchnąć do defensywy. Miejscowi dość szybko wyrównali. Bramkę uderzeniem w samo „okienko” zdobył Dorian Gądek. W 75 minucie Kacper Piechota został pokonany drugi raz. Tym razem po centrze z rzutu rożnego celnie przymierzył Błażej Radwanek.