3 liga. Siarka Tarnobrzeg wygrała z Wólczanką Wólka Pełkińska 3:1. Mateusz Janeczko bliski hattricka [RELACJA]

4 liga podkarpacka. Partyzant MAL-BUD1 Targowiska zagrał do końca w starciu ze Stalą II Mielec

Partyzant w ostatnich meczach odzyskał skuteczność i wiarę we własne umiejętności oraz możliwości. Stąd olbrzymia determinacja do ostatnich sekund, dążenie do celu, jakim jest zdobycie punktów bez względu na meczowe okoliczności.