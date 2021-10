3 liga. Starcie beniaminków w Tarnowie dla gospodarzy. Unia pokonała Watkem Koronę Bendiks Rzeszów

Był to ciekawy mecz. Goście dali się zaskoczyć zaraz na początku. Już bowiem 7. minucie Dawid Sojda pięknym strzałem zdobył dla bojowo nastawionych gospodarzy prowadzenie. Ten sam zawodnik w 30, minucie podwyższył na 2:0. Kiedy chwilę później Artur Biały zdobył dla „Jaskółek” trzeciego gola w Tarnowie zapachniało bardzo wysoką porażką Korony, która wcale nie była gorsza, ale z dogodnych sytuacji nie trafiała do siatki rywali. No i w defensywie nie zachowywała należnej uwagi, a to drogo kosztuje.

Tarnowianie mieli trzy sposobności do zdobycia bramki i wszystkie zamienili na gole. Na szczęście dla Korony tuż sprzed przerwą, po rzucie rożnym, do siatki miejscowych trafił Mateusz Jędryas dając nadzieję na walkę o lepszy wynik w drugiej części spotkania. Niestety, po zmianie stron mimo że okazji nie brakowało, przyjezdnym nie udało się zdobyć kontaktowej bramki, która mogła dodać im animuszu do starań o kolejną. W każdym razie korona wprawdzie Koronie po tej porażce z głowy nie spadła, ale wróciła ona do domu z niedosytem, bo liczyła przynajmniej na remis.



Unia Tarnów – Watkem Korona Bendiks Rzeszów 3:1 (3:1)

Bramki: 1:0 Sojda 7; 2:0 Sojda 29, 3:0 Biały 34; 3:1 Jędryas 45