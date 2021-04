3 liga. Texom Sokół Sieniawa pokonał Wisłę Sandomierz. Przełamanie drużyna Sokoła po czterech porażkach z rzędu [RELACJA]

Już pierwsza akcja gospodarzy przyniosła im gola. Bartłomiej Purcha zagrał ze skrzydła w pole karne a próbujący interweniować Michał Sudy, wpakował piłkę do własnej siatki. Podrażnieni takim obrotem sprawy goście chcieli szybko odrobić straty. Trzy minuty po stracie bramki Mateusz Stańczyk zagrał do Sebastiana Taranka a ten uderzył mocno, ale Mateusz Zając zdołał odbić piłkę. Wspomniany już Stańczyk w 18 minucie znów próbował zaskoczyć bramkarza Sokoła, jednak i tym razem góra był zawodnik gospodarzy. Miejscowi odpowiedzieli dośrodkowaniem wzdłuż bramki Adrian Wójcika do którego minimalnie się spóźnił Dominik Ochał oraz strzałem z rzutu wolnego Bartłomieja Purchy.

Drugą połowę otworzyła dwójkowa akcja Krzysztof Zawiślak - Sebastian Taranek, zakończona strzałem tego drugiego. Na posterunku i tym razem był Mateusz Zając, przenosząc piłkę nad poprzeczkę bramki. W odpowiedzi Kacper Drelich uderzył tuż obok słupka. W końcu w narożniku pola karnego piłkę otrzymał Bartłomiej Purcha i ładnym, technicznym strzałem nad bramkarzem podwyższył wynik spotkania. Do końca meczu żadnej ze stron nie udało się już stworzyć sobie dobrej okazji do zdobycia gola.