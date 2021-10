3 liga. Texom Sokół Sieniawa przegrał w Chełmie z Chełmianką

Początek należał do miejscowych, którzy w 20 minucie po strzale Patryka Czułowskiego wyszli na prowadzenie. Sokół dość szybko opanował sytuację po straconej bramce i przejął kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Po zmianie stron to goście przeważali na boisku, co zaowocowało bramką wyrównującą Adriana Wójcika. Chwilę później, przyjezdni omal nie wyszli na prowadzenie. Piłka po strzale Kacpra Drelicha o centymetry minęła bramkę gospodarzy. Miejscowi w 77 minucie wykorzystali zmiany w defensywie Sokoła i po strzale Michała Wołosa wyszli na prowadzenie, którego nie oddali do końcowego gwizdka. - Podeszliśmy do gospodarzy z szacunkiem i daliśmy im pokazać na początku co potrafią. Po straconej bramce szybko się otrząsnęliśmy i to my kontrolowaliśmy mecz, strzelając bramkę. Wymuszone zmiany osłabiły nas. Młodzież z ławki ma małe ogranie i ta nasza jakość słabła. W końcówce trzy zmiany, a nóż na świeżości ktoś szarpnie, ale nie udało się. - podsumował trener Sokoła, Dariusz Majcher.