3 liga. Trudny wyjazd Stali Stalowa Wola. Do Tarnobrzega przyjeżdża Grzegorz Opaliński, były trener Siarki [ZAPOWIEDŹ KOLEJKI]

Jego podopieczni w niedzielę zmierzą się na wyjeździe z rezerwami Cracovii; "Pasy" do tej pory uzbierały 14 punktów (Stal ma 13), a na własnym obiekcie w Rącznej są w tym sezonie niepokonane...

- Cieszymy się ze zwycięstwa, ale powiedziałem zespołowi, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. To malutki kroczek w naszej drodze

Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie w Tarnobrzegu. Do niepokonanego lidera rozgrywek przyjeżdża beniaminek z Rzeszowa. To będzie szczególny mecz dla trenera Korony, Grzegorza Opalińskiego, który przed powrotem do rzeszowskiego klubu pracował właśnie w Siarce Tarnobrzeg.

Jeden z faworytów do awansu - Podhale Nowy Targ - zawita do Dębicy. Obie drużyny mają na swoim koncie po 12 punktów, dlatego można spodziewać się wyrównanej batalii.