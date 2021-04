3 liga. Wiązownica większość meczu w Kraśniku grała w osłabieniu, ale pokonała miejscową Stal 2:1

3 liga. Wiązownica przegrała z ŁKS-em Probudex Łagów. Gospodarze bez argumentów i bez gola

Wiązownica po nieudanej wyprawie do Nowego Targu, przystąpiła do meczu z Łagowem z zadaniem powalczenia o komplet oczek, który to przybliżył by ich do utrzymania. Niestety dla naszej drużyny w niedzielne popołudnie, gospodarzom za brakło argumentów, aby wywalczyć punkty. Dla Wiązownicy było to chyba najsłabsze spotkanie w rundzie wiosennej.