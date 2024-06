3 tysiące złotych mandatu i 13 punktów karnych. Mieszkaniec powiatu stalowowolskiego kolejny raz przekroczył prędkość

- Funkcjonariusze ustalili, że nie było to pierwsze tego typu wykroczenie popełnione przez 52-latka. Jak się okazało, mężczyzna wcześniej został zatrzymany do kontroli drogowej również z powodu przekroczenia prędkości. Oprócz utraty prawa jazdy, za popełnienie tego rodzaju czynu w warunkach recydywy, mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych oraz 13 punktami karnymi. W trakcie kontroli, dodatkowo wyszło na jaw, że samochód którym kierował 52-latek, nie posiada aktualnych badań technicznych w związku z czym, mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu

Policja apeluje, aby zawsze stosować się do ograniczeń prędkości. Niedostosowanie jej do warunków ruchu, to najczęstsza przyczyna zdarzeń drogowych.

- Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami i każdy z nas chce bezpiecznie dojechać do celu

– przypomina rzeczniczka niżańskiej policji.