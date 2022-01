31 lat temu pod Cisną rozbił się śmigłowiec z policjantami i ekipą programu 997

10 stycznia 1991 r. śmigłowiec ze 103 Pułku Lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW wylądował w Dołżycy. Na jego pokładzie była m.in. ekipa programu kryminalnego 997, która miała we wsi nagrywać jeden z odcinków programu. Chodziło o wyjaśnienie morderstwa kobiety. Jej zwłoki znaleziono dwa miesiące wcześniej w skrzyni porzuconej nieopodal drogi.

Lot przebiegał w sprzyjających warunkach atmosferycznych, jednak w okolicach Cisnej zaczęły się one pogarszać, co skłoniło załogę do wykonania dodatkowego lotu na rozpoznanie pogody. Dowódca zgodził się zabrać na pokład pasażerów, którzy chcieli obejrzeć z lotu ptaka okolicę. Do śmigłowca wsiadło sześciu policjantów i jeden pracownik cywilny policji. Załogę maszyny tworzyli dwaj piloci i technik pokładowy.