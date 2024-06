35-letni mężczyzna uprawiał marihuanę w przydomowym ogródku. Grozi mu kara więzienia

Nielegalna uprawa w ogrodzie

Po zatrzymaniu, 35-latek został przewieziony do komisariatu policji w Trzebownisku, gdzie usłyszał zarzut nielegalnej uprawy konopi innych niż włókniste. Akt sprawy został przesłany do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, która podejmie decyzję o dalszym postępowaniu. Ostatecznie, jego przypadek zostanie rozpatrzony przez sąd, który ustali ewentualny wymiar kary.

Kara za tego rodzaju przestępstwo to do trzech lat pozbawienia wolności, co może znacząco wpłynąć na dalsze życie oskarżonego.