4 liga. Karpaty Krosno wyszły z opresji i wywiozły cenne punkty z Ustrzyk Dolnych

Podkreślić od razu należy, że nie wszystko układało się po myśli Karpat w pierwszej części. Oto bowiem gospodarzy strata gola nie wybiła za bardzo z rytmu, nadal robili swoje, a konkretnie próbowali przedostać się jak najbliżej bramki przeciwnika. W 21. minucie trzech piłkarzy z Ustrzyk znalazło się w polu karnym Karpat i na tyle skutecznie zakręciło przyjezdnymi defensorami, że ci ratowali się faulem. Sędzia podyktował zatem jedenastkę, zaś karnego pewnie wykorzystał Hanson Kumah-Doe. Parę chwil później po znakomitym zagraniu z lewej strony boiska Radosław Macnar skierował piłkę do bramki z najbliższej odległości, co oznaczało, że Arłamów zapewnił sobie bramkową przewagę.

Sytuacja zmieniała się niczym w kalejdoskopie, więc końcówka pierwszej odsłony i początek drugiej należały do krośnian, a dokładnie do Wiktora Majewskiego. Pomocnik Karpat wraz ze skrzydłowym Karolem Wajsem przeprowadzili szybkie akcje, finalizowane celnymi strzałami Majewskiego, najpierw głową, a następnie nogą. W konsekwencji Karpaty ponownie wygrywały, ale już nie popełniły błędów z pierwszej połowy i w zasadzie kontrolowały przebieg wydarzeń na murawie do samego końca spotkania. Zdołały jeszcze podwyższyć rezultat za sprawą wykorzystującego rzut karny Dawida Króla i wywiozły z Ustrzyk komplet cennych punktów, umacniających krośnian w czołówce tabeli.