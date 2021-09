4 liga. KS Wiązownica wysoko pokonała Wisłok Wiśniowa

Miejscowi od pierwszych minut dominowali na boisku. Byli zespołem piłkarsko lepszym. Już w dziewiątej minucie Kordas otworzył wynik spotkania. Na kolejną bramkę kibice musieli czekać do 27 minuty, kiedy to Zieliński podwyższył wynik spotkania. Do końca pierwszej połowy mimo kolejnych okazji miejscowi bramki już nie zdobyli. Z drugiej strony zapędy Wisłoka były szybko kasowane przez defensywę gospodarzy.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Miejscowi dążyli do kolejnych trafień, a że mieli dobrze nastawione celowniki trafili jeszcze trzy razy po strzałach Ropa, Janiczaka i Zielińskiego. Przed wyższą porażką Wisłok uchronił Kaszuba, który kilka razy popisał się świetnymi paradami. Tym samym Wiązownica odniosła wysokie i w pełni zasłużone zwycięstwo.

KS Wiązownica - Wisłok Wiśniowa 5:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Kordas 9, 2:0 Zieliński 27, 3:0 Rop 53, 4:0 Janiczak 67, Zieliński 77