4 liga. Legion Pilzno pokonał Orła Przeworsk. Nie obyło się bez kontrowersji sędziowskich

Goście otworzyli wynik za sprawą bardzo ładnego uderzenia z dystansu Patryka Brody. Kilka minut później gospodarze wyrównali. Do bramki bronionej przez Makowskiego po raz pierwszy trafił Jakub Szewczyk – oddał strzał w zamieszaniu podbramkowym. Absolutnie z tym nie zgadzali się goście twierdząc, że piłka nie przekroczyła linii bramkowej. W 62 minucie zwycięską bramkę dla Pilźnian zdobył Jakub Szewczyk, wykańczając kontrę rozpoczętej przez Tomasza Baryczę. Najlepszą okazję dla goąści zmarnował Hubert Bednarz, który z kilku metrów nie trafił do siatki mając przed sobą tylko bramkarza.

- Jak zwykle szybko straciliśmy bramkę. Na szczęście szybko zareagowaliśmy i padło wyrównanie. W drugiej połowie przy przewadze Orła, zdobyliśmy drugą bramkę. Cieszy postawa bramkarza, który dwukrotnie po strzałach z bliska nas ratował. Co do bramki na 1:1 to nie widziałem, nie będę się wypowiadał