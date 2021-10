4 liga. MKS Kańczuga przegrał z Błękitnymi Ropczyce [ZDJĘCIA]

Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando gospodarzy, ale to goście strzelali bramki. Wpierw do bramki Kańczugi piłkę wpakował Hubert Siepierski, który po ograniu obrońcy posłał piłkę z pola karnego w krótki róg bramki Damian Płocicy. Chwilę później na strzał z dystansu zdecydował się Valerij Nikitchuk i piłka wpadła praktycznie w okienko bramki gospodarzy. W między czasie groźnie na bramkę Błękitnych strzelał Edwin Struś, jednak minimalnie chybił. Z czasem miejscowy zespół zaczął tracić siły a zespół gości mając dwubramkową zaliczkę, spokojnie sobie grał, czyhając na błąd zespołu z Kańczugi. Wynik meczu ustalił Bartłomiej Darłak w 57 minucie, zmuszając do kapitulacji po raz trzeci bramkarza miejscowych. - Czekamy na lepsze czasy pod wodzą trenera Marka Rybkiewicza. W drugiej połowie zaczęło nam brakować sił. Do gry wrócili zawodnicy po kontuzjach i widać było po nich brak przygotowania fizycznego - podsumował Józef Hołowacz, kierownik MKS Kańczuga