4 liga. Orzeł Przeworsk przegrał z Karpatami Krosno. Gospodarze w roli św. Mikołaja [ZDJĘCIA]

Pierwszy kwadrans zdecydowanie należał do Orła, który dwukrotnie omal nie zdobył bramki. Uderzenia Macieja Lecha i Jacka Flisa nie bez problemów obronił Mateusz Krawczyk. Dopiero w 15 minucie czujność Roberta Kurosza sprawdził Szymon Dziadosz. Gdy wydawało się, że to gospodarze otworzą wynik meczu, wspomniany Szymon Dziadosz, wykorzystał błąd Sebastiana Pikuły i strzałem w długi róg dał prowadzenie Karpatom. Trzy minuty później pięknym strzałem z dystansu popisał się Maciej Lech, doprowadzając do remisu. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Kacper Najsarek sprokurował rzut karny dla gości i po strzale z „wapna” Dawida Króla, przyjezdni zeszli na przerwę z prowadzeniem.

Po zmianie stron obrońcy Karpat w ostatniej chwili zdjęli piłkę Dawidowi Czyrnemu z nogi, ratując swój zespół przed stratą bramki. W odpowiedzi kolejny błąd tym razem Marka Gwoździa i Patryka Andreasika wykorzystał Karol Czelny. Orła dobił Asante wykorzystując znów błędy w ustawieniu defensywy gospodarzy. Orzeł też miał swoje szanse ale po strzałach Huberta Bednarza, Dawida Czyrnego i Karola Wilka, skutecznie bronił Mateusz Krawczyk.