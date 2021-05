4 liga. Orzeł Przeworsk przegrał z Polonią Przemyśl. Przerwana seria Orła [ZDJĘCIA]

Wielka awantura w Czudcu z udziałem 60 ochroniarzy, 44 policjantów i skłóconej rodziny [WIDEO]

Co wydarzyło się tego dnia w Czudcu? Do miasteczka na sygnale zajechało kilkanaście policyjnych radiowozów. Pędziły do rodzinnej awantury, która w maju osiągnęła apogeum.