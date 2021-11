4 liga. Orzeł Przeworsk zremisował z Wisłokiem Wiśniowa. Bramkarz z golem na wagę remisu [ZDJĘCIA, RELACJA]

Osłabiony brakiem kilku zawodników Wisłok od pierwszych minut nastawił się na grę defensywną i wyprowadzanie kontrataków. Orzeł w pierwszym kwadransie mógł się pokusić o dwie bramki. Wpierw Kacpra Najsarka w ostatniej chwili uprzedził Dawid Kaszuba, a chwilę później Dawid Czyrny mając przed sobą tylko bramkarza gości, posłał piłkę obok słupka. Parę minut później miejscowi przekonali się po raz kolejny, że niewykorzystane sytuacje lubią się zemścić. Orzeł stracił piłkę w środku pola, ta trafiła do Adriana Naka, który w sytuacji sam na sam z Robertem Kuroszem, wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Orzeł po stracie bramki próbował atakować, jednak był na bakier ze skutecznością. Dobrych okazji w pierwszej połowie nie wykorzystali jeszcze Dawid Stypa i Jacek Flis.

Z biegiem czasu w drugiej połowie zespół gospodarzy zwiększał swoją przewagę, ale dopiero w 61 minucie stworzył sobie stuprocentową sytuację bramkową. Hubert Bednarz znalazł się sam na sam z Dawidem Kaszubą i... trafił w niego. W odpowiedzi goście wyprowadzili kontrę i bramkarz Orła musiał wykazać się swoimi umiejętnościami po strzale Bartosza Złamańca. Ostatnie minuty to jeszcze większy napór Orła. Strzelał Dawid Stypa w środek bramki i Dawid Czyrny w sytuacji sam na sam przegrał pojedynek z bramkarzem Wisłoka. W szóstej minucie doliczonego czasu Orzeł egzekwował rzut rożny, w pole karne gości pobiegł nawet Robert Kurosz i to on właśnie wyskoczył najwyżej i wpakował piłkę do bramki Dawida Kaszuby.