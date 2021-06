4 liga podkarpacka. Bezbramkowym remisem zakończył się pojedynek Legionu Pilzno z Czarnymi Jasło

Nie do końca z coachem Legionu zgadzał się Adam Domaradzki, trener Czarnych.

- Wydaje mi się, że w tych takich typowych sytuacjach bramkowych to jednak mieliśmy przewagę. Co więcej, moim zdaniem, takich meczów się nie remisuje - powinniśmy wygrać, ale niestety po raz kolejny zabrakło nam skuteczności i nasza sytuacja w tej chwili jest już bardzo, bardzo trudna. Walczymy jednak do końca i będziemy chcieli jeszcze coś wygrać dla naszych kibiców, działaczy, dla Jasła