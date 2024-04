4. liga podkarpacka. Cosmos Nowotaniec wreszcie zwycięski. Ograł u siebie Wiśniową

A na ten mecz warto było przyjść również dla gola zdobytego przez Stanislava Mykytseya. Zawodnik Cosmosu przymierzył bowiem z 30 metrów na tyle precyzyjnie, że piłka po mocnym strzale wylądowała w okienku bramki Wisłoka. Po prostu gol „stadiony świata”. Uderzenia z dystansu w ogóle należały do atutów gospodarzy. Pod koniec potyczki rzut wolny z 20 metrów egzekwował Ihor Nahornyi i uczynił do na tyle dokładnie, że piłka tuż przy słupku wpadła do siatki, ustalając jednocześnie rezultat konfrontacji.

Ale zanim do tego doszło miejscowi wcale łatwo nie mieli. W 40. minucie wszelako, strzelec pięknego gola, Mykytsey otrzymał czerwoną kartkę, wytyczając swojej drużynie nieciekawą perspektywę gry w osłabieniu przez całą drugą połowę.