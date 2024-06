4. liga podkarpacka. Cosmos Nowotaniec z rachunkami do wyrównania, SPEC Stal Łańcut z niewygodnym rywalem

Cosmos Nowotaniec cały czas naciska lidera i nie zamierza odpuścić. Po środowej wygranej z rezerwami Stali Rzeszów podejmie u siebie Legion, z którym ma do wyrównania rachunki za porażkę odniesioną jesienią na stadionie w Pilźnie.

Korona Rzeszów po pierwszym zwycięstwie w sezonie nad Lechią wybierze się do Głogowa Małopolskiego, gdzie już nie będzie tak łatwo sięgnąć po punkty. Głogovia końcówkę sezonu ma dobrą, punktuje w ważnych meczach i tak też powinno być tym razem.

Trudny terminarz przed sobą ma Wisłok Wiśniowa. Po nieplanowanej przegranej z Głogovią trzeba szukać jakichś punktów na stadionie wicelidera z Łańcuta, co wydaje się jednak mało prawdopodobne, zwłaszcza po tym, co SPEC Stal zaprezentowała na sanockich „Wierchach”. Niemniej jednak Wisłok jest niewygodnym rywalem dla łańcucian, co pokazał mecz na jesień oraz dwa w poprzednim sezonie.