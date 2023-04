4. liga podkarpacka. Do bólu skuteczny JKS Jarosław lepszy od Sokoła Kolbuszowa Dolna [RELACJA, ZDJĘCIA]

W początkowej fazie spotkania to faworyci z Jarosławia próbowali przenieść ciężar gry na połowę Sokoła, lecz z upływem czasu goście zaczęli próbować wychodzić z kontratakami. W 21. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Kamil Bała zagrał w „trójkącie” z Piotrem Pindakiem, a następnie miękko dośrodkował do Adriana Nowaka, który precyzyjnym strzałem głową umieścił w bramce Kacpra Piechoty. Kolbuszowianie po straconej bramce próbowali tworzyć sytuację po stałych fragmentach gry, lecz z marnym skutkiem. Do końca pierwszej połowy, oba zespoły nie potrafiły poważniej zagrozić pod bramką przeciwnika.

Podobny przebieg spotkania utrzymywał się po wznowieniu spotkania, gdy gra toczyła się, także głównie w środkowej części boiska. Pierwsze zagrożenie po przerwie, dopiero w 65. minucie stworzył duet Pawlak - Zieliński, lecz dobrze zachował się w tej sytuacji Piechota po próbie tego drugiego. W 82. minucie zaskoczyć Guridova próbował Lorenc.