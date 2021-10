4 liga podkarpacka. Głogovia Głogów Małopolski nie miała problemów z pokonaniem Czarnych Trześń

Zgodnie z oczekiwaniami Głogovia prowadziła grę – Czarni dosyć mocno się cofnęli i czekali na okazje do kontr. Miejscowi mogli doskonale otworzyć mecz, ale strzał głową Bartłomieja Buczka po dośrodkowaniu z rzutu wolnego okazał się minimalnie niecelny. W kolejnych minutach gospodarze próbowali skonstruować jakieś akcje, ale te były skutecznie rozbijane przed polem karnym przez gości. Wreszcie w 15. minucie z lewej strony dośrodkował Arkadiusz Gil, do piłki tym razem wyskoczył Dawid Pałys-Rydzik i strzałem głową z ok. 7 metrów pokonał Rudolfa. Pięć minut później było już 2:0 dla miejscowych – fatalny błąd popełnił bramkarz Czarnych, który tak niefortunnie wybijał piłkę, że wręcz podał ją do Przemysława Pyrdka, który nie marnuje takich okazji. W kolejnych minutach mecz się trochę uspokoił – Głogovia kontrolowała wydarzenia na boisku i grała spokojnie. Gdy jednak nadarzyła się okazja nie omieszkała z niej skorzystać – tak było w 36. minucie, gdy piłkę obrońcy Czarnych zabrał Pyrdek. Napastnik gospodarzy próbował strzelać, ale jego strzał został obroniony przez Rudolfa. Piłka jednak wyszła w pole, dopadł do niej Gil i skierował do siatki.