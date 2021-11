4 liga podkarpacka. Głogovia Głogów Małopolski pokonała na swoim boisku MKS Arłamów/ Bieszczady Ustrzyki Dolne

Początek spotkania był dosyć spokojny – obie strony grały dosyć uważnie w defensywie i od czasu do czasu próbowały akcji oskrzydlających. Głogovia była troszkę aktywniejsza, ale goście próbowali też odgryzać się swoimi akcjami. Wreszcie w 12. minucie dobrą piłkę dostał Bartłomiej Buczek, wyszedł sam na sam z Dariuszem Półkoszkiem, ale ten pojedynek przegrał. Jednak do odbitej przez bramkarza beniaminka piłki dopadł Arkadiusz Gil i umieścił ją w siatce. Kilka minut później po składnej akcji całego zespołu ten sam zawodnik mógł podwyższyć na 2:0, ale tym razem nie trafił w bramkę. W 25. minucie Gil miał jeszcze lepszą sytuację – po szybkiej kontrze wyszedł sam na sam z Półkoszkiem, ale bramkarz gości był górą w tym pojedynku. Chwilę potem mogło się to zemścić na Głogovii, ale tym razem pojedynek z Basiciem wygrał Lipka.