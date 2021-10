4 liga podkarpacka. Głogovia Głogów Małopolski rozbiła Piasta Tuczempy – kolejna wygrana pod wodzą Jakuba Słomskiego [RELACJA, ZDJĘCIA]

Gospodarze już na samym początku meczu mogli wyjść na prowadzenie, ale karnego nie wykorzystał Adrian Chamera. To jednak nie zniechęciło miejscowych i już w 8. minucie na prowadzenie wyprowadził Głogovię Płonka. Piłkarze Jakuba Słomskiego mieli przewagę, ale z biegiem czasu do głosu zaczęli też dochodzić przyjezdni. Ostatecznie w pierwszych 45 minutach więcej goli nie padło.

Druga część meczu znowu kapitalnie zaczęła się dla gospodarzy – akcję rozpoczął wprowadzony po przerwie Przemysław Pyrdek, który bardzo dobrze dograł w pole karne do Grzegorza Płonki, a ten po raz drugi w środowe popołudnie pokonał Jakiela. Na tym jednak piłkarze z Głogowa nie zamierzali poprzestać. W kolejnych minutach próbowali się przedostać pod bramkę Piasta, ale tym razem bezskutecznie. Jednak w 57. minucie na uderzenie zza pola karnego zdecydował się Dawid Pałys-Rydzik, który zauważył, że bramkarz rywala nie jest najlepiej ustawiony i podwyższył na 3:0. Głogovia miała przewagę w środku pola i co jakiś czas próbowała się przedzierać w pole karne rywala, by zdobyć kolejne gole. W 70. minucie znowu dał o sobie znać Płonka, który wpadł z prawej strony w „16” i został sfaulowany przez obrońcę Piasta. Tym razem Głogovia nie zmarnowała już takiej sytuacji i Jakiela z 11 metrów pokonał Załucki. Zaraz potem na 5:0 mógł podwyższyć Pyrdek, ale nie wykorzystał sytuacji sam na sam. W końcówce honorowego gola dla Piasta mógł zdobyć Benc, ale dobrze w tej sytuacji spisał się Lipka. W końcówce miejscowi jeszcze zdołali zdobyć piątego gola – komplet punktów przypieczętował Chamera, a goście odpowiedzieli golem z karnego Nogi.