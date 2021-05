4 liga podkarpacka. Głogovia Głogów Małopolski zremisowała na wyjeździe z Izolatorem Boguchwała

Początek spotkania należał do gości - bardzo aktywny na lewym skrzydle był Jakub Kądziołka, który raz po raz popisywał się rajdami pod bramkę Drzymały. Początkowo nie przynosiło to klarownych sytuacji, ale w 15. minucie właśnie ten zawodnik po raz pierwszy trafił do siatki Izolatora. Chwilę później Bartłomiej Buczek kapitalnie zgrał piłkę do Przemysława Pyrdka, a ten pewnym strzałem podwyższył na 2:0 dla Głogovii. Wydawało się, że od tego momentu piłkarze trenera Adama Wałczyka mają mecz pod kontrolą tym bardziej, że miejscowi nie bardzo mieli pomysł na to, żeby pokonać Piotra Lipkę. Składnych akcji po stronie "Izolacji" nie było wiele, w największe zagrożenie było po strzale z rzutu wolnego Cacha, któy jednak golkiper Głogovii wybił na rzut rożny. Jednak w 45. minucie miało miejsce wydarzenie, które zmieniło całkowicie oblicze tego spotkania - Damian Bożek bezmyślnie sfaulował gracza Izolatora choć miał już żółtą kartkę na swoim koncie - sędzia nie miał żadnych wątpliwości i wyrzucił z boiska obrońcę Głogovii.