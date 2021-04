4 liga podkarpacka, gr. mistrzowska. Izolator Boguchwała przegrał z Igloopolem Dębica. Znów o wszystkim zadecydował rzut karny [ZDJĘCIA]

Można powiedzieć, że miejscowi przeżyli deja vu ze spotkania przeciwko Karpatom Krosno. Tak jak w tamtym meczu to oni napierali, szukali zwycięskiej bramki, ale nadziali się na jedną kontrę, po której arbiter podyktował rzut karny i to on zadecydował o końcowym wyniku.

Wcześniej zdecydowanie więcej z gry mieli gospodarze, ale zbyt wielu klarownych okazji sobie nie wypracowali. W pierwszej połowie ładnie szarżował Michał Worosz, ale uderzył nad bramką, a z próbą Michała Daniela poradził sobie Łukasz Psioda. Najlepszą szansę miał tuż przed przerwą Owen Edosomwan, któremu piłka spadła na szesnasty metr, ale podpalił się i uderzył wysoko nad bramką.