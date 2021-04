4 liga podkarpacka, grupa spadkowa. Czarni Jasło skuteczniejsi od Partyzanta MAL-BUD1 Targowiska w meczu "za 6 punktów" [RELACJA, ZDJĘCIA]

Zwycięsko z tej batalii wyszli jaślanie, dzięki między innymi perfekcyjnemu egzekutorowi rzutów karnych, Łukaszowi Urbanowi. Pomocnik Czarnych w tym spotkaniu wykorzystał dwie jedenastki, zaś w wielu poprzednich potyczkach dowodził, ze noga mu nie zadrży w tym stałym elemencie gry.

Ale rzecz jasna Urban, to niejedyny bohater meczu. Z jak najlepszej strony pokazał się również Dawid Florian, rozdzielający piłki w drugiej linii, a jedno z tych zagrań dotarło do Marcina Krajewskiego, który na początku drugiej połowy po raz drugi wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Defensywie Partyzanta we znaki dawał się też Maciej Sowa, w końcu sfaulowany w polu karnym przez Łukasza Śliwińskiego.

Goście postawili na ofensywę, co wpłynęło na atrakcyjność konfrontacji i emocje. Na wyróżnienie zasługuje postawa Roberta Kozubala, który po półrocznym wypożyczeniu do Karpat Krosno, znowu zaczął trafiać dla Partyzanta. Napastnik przyjezdnych stanął przed szansą zdobycia także gola w drugiej połowie, lecz Łukasz Lepucki popisał się kunsztem i zdołał sparować jego strzał.