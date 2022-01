4 liga podkarpacka. Grzegorz Baran wraca na stare śmieci i wiosną będzie grał w JKS-ie Jarosław

JKS Jarosław po rundzie jesiennej 4 ligi podkarpackiej plasuje się na 5. miejscu ze stratą sześciu punktów do lidera. Jarosławianie wiosną chcą powalczyć o awans, a pomóc ma w tym niezwykle doświadczony Grzegorz Baran, dla którego to powrót po wielu latach do macierzystego klubu.

To właśnie w JKS-ie Baran stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Później kolejno reprezentował barwy: SMS-u Kraków, Cracovii, Górnika Wieliczka, Ruchu Chorzów, GKS-u Bełchatów i Sandecji Nowy Sącz. Ostatnio był natomiast graczem Popradu Muszyna.

39-latek w polskiej ekstraklasie rozegrał łącznie 220 meczów.

W JKS-ie, którego trenerem jest jego brat Arkadiusz, będzie również pełnił funkcję drugiego trenera.