4 liga podkarpacka. Grzegorz Płonka, piłkarz Głogovii Głogów Małopolski: Ja dopiero zaczynam przygodę w 4 lidze

Rundę jesienną zakończyłeś jako najlepszy strzelec Głogovii - zadowolony?

Oczywiście, że jestem zadowolony - nie może być inaczej. Każda strzelona bramka cieszy, tym bardziej, że przyszedłem z klubu, który jest o klasę niżej. Mam oczywiście nadzieję, że forma i szczęście mi dopisze i w przyszłej rundzie uda się zdobyć jeszcze więcej bramek.

Gdy przyszedł trener Słomski zaczął na ciebie stawiać- to cię podbudowało?

Myślę, że tak. W pewnym stopniu dało mi to jeszcze większą motywację do działania i chciałem udowodnić trenerowi, że pomimo młodego wieku i braku doświadczenia w 4 lidze, zawsze może na mnie liczyć.