4. liga podkarpacka. Igloopol Dębica zakończył zwycięską passę Sokoła Kolbuszowa Dolna [ZDJĘCIA]

– Pomimo sytuacji kadrowej, jaką w tym momencie mamy, chłopaki zostawili kawał zdrowia na boisku i finalnie to my cieszymy się z trzech punktów. Drużyna z Kolbuszowej to rewelacja tej rundy, osiem meczów z rzędu wygrać to naprawdę czapki z główki. Chcę podziękować młodzieży z drużyny CLJ, wchodząc na boisko nie przestraszyła się, pokazała się z ambitnej strony, to napawa optymizmem – skomentował Kamil Machnik, szkoleniowiec Igloopolu.