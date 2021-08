Kamil Bała przygodę z piłką zacząć w klubie Pogórze Rokietnica. Później długo był piłkarzem JKS-u Jarosław aż wreszcie w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 trafił do Wólczanki Wólka Pełkińska. W kolejnym sezonie wrócił jednak do Jarosławia, by na wiosnę znowu przejść do Wólczanki, gdzie tym razem spędził półtora sezonu.