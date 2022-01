4 liga podkarpacka. Karol Wilk wrócił do Orła Przeworsk. Ostatnio grał na wypożyczeniu w Stali Nowa Dęba Daniel Sałek

Miłosz Bieniaszewski

Karol Wilk, wychowanek LZS Jadachy, wraca do 4-ligowego Orła Przeworsk. Doświadczony skrzydłowy wraca do Przeworska po półrocznym wypożyczeniu do Stali Nowa Dęba.