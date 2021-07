4 liga podkarpacka. Krajobraz po spadku w KS Wiązownica... Ernest Kasia: Zachowujemy spokój

- Pewnie, że myślimy o czołowych lokatach i taki jest nasz cel, ale jednak na spokojnie podchodzimy do tematu, bo wydaje mi się, że o awans w tym sezonie powalczy 4-5 zespołów i walka będzie naprawdę wyrównana - uważa prezes KS Wiązownica Ernest Kasia. - Niektórzy już teraz mówią, że my myślimy tylko o awansie, ale nie mogę powiedzieć, że tylko o tym myślimy. Walczyć będziemy, ale, jak powiedziałem wcześniej, na spokojnie do wszystkiego podchodzimy dodaje.

Na razie klub z Wiązownicy jest na etapie budowy zespołu choć, jak informuje nas prezes, wszystko toczy się spokojnie (ostatnio klub oficjalnie potwierdził pozyskanie Jakuba Kloca, ostatnio gracza Piasta Tuczempy).