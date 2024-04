4. liga podkarpacka. Lechia Sędziszów zdobyła pierwsze punkty na wiosnę, debiutant bohaterem

W mocno okrojonym składzie wybrała się do Przemyśla drużyna Lechii Sędziszów Małopolski. Trener Dariusz Kaznecki nie mógł skorzystać z usług: Ł. Ćwiczaka, O. Ćwiczaka, Kanacha, Tchumburidze, Zygmunta, Szewczyka, Klaudiusza i Kamila Wesołowskiego. Szansę na grę dostali zawodnicy rezerwowi i wykorzystali ją w stu procentach, bo pociągnęli zespół do pierwszego zwycięstwa w tym roku. Bramkę na wagę trzech punktów strzelił debiutujący w zespole seniorów Kacper Majka.

- Stanęliśmy na wysokości zadania. Nie pojechaliśmy tylko po to, żeby zagrać sobie mecz. Chcieliśmy wygrać i zespół włożył w to stuprocentowe zaangażowanie i to zostało dzisiaj nagrodzone - powiedział trener Dariusz Kaznecki.