4 liga podkarpacka. Mecz pomiędzy Głogovią Głogów Małopolski a Watkem Koroną Bendiks Rzeszów zakończył się bezbramkowym remisem

W drugiej części grę, zgodnie z oczekiwaniami, prowadzili goście, którzy raz po raz próbowali przedostać się pod bramkę strzeżoną przez Piotra Lipkę. Piłkarze Głogovii jednak bardzo skutecznie rozbijali ich ataki i podobnie jak w pierwszych 45 minutach nie było klarownych sytuacji. Miejscowi od czasu do czasu próbowali wyjść z jakąś kontrą, ale też nie docierali w pole karne koroniarzy.

Później do głosy doszedł lider - koroniarze częściej byli przy piłce, ale sytuacji podbramkowych wcale sobie nie stworzyli ciekawych. Mieli sporo stałych fragmentów gry (rzutów rożnych), ale defensywa Głogovii grała bardzo czujnie. Do przerwy żadne bramki nie padły - gospodarze zagrali bardzo mądrze, ale można było mieć obawy, jak kondycyjnie przetrwają w drugiej części, bo manewru zmian przecież nie było.

Gospodarze przystąpili do tego spotkania bardzo osłabieni - trener Adam Wałczyk miał do dyspozycji na ławce tylko trzech zawodników (w tym bramkarza). Zaczęło się jednak całkiem obiecująco dla miejscowych, bo już w 7. minucie Krzysztof Szymański mógł wyprowadzić swój zespół na prowadzenie - górą jednak okazał się golkiper Korony Paweł Pawlus.

Trener Opaliński próbował coś zmieniać (na boisku m. in. pojawił się Paweł Piątek), ale niewiele to dawało. W końcówce meczu obie drużyny mogły strzelić decydującego gola - najpierw bardzo dobrą sytuację mieli gospodarze. Pyrdek ruszył prawym skrzydłem, poradził sobie z obrońcami i mógł zagrać na lewo do niepilnowanego Tarnowskiego, który miałby przed sobą pustą bramkę, ale jednak za długo się zastanawiał i zdążył z interwencją Pawlus. W rewanżu groźnie z linii pola karnego na bramkę Lipki uderzył Tłuczek, ale golkiper Głogovii zdołał wybić piłkę.