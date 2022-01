4 liga podkarpacka. Michał Stasz, piłkarz Karpat Krosno: Hutnika będę dobrze wspominał [WYWIAD]

Wracasz do Karpat - to była twoja inicjatywa czy klub pierwszy się odezwał?

Tak naprawdę można powiedzieć, że była to wspólna decyzja, ponieważ klub odzywał się do mnie jeszcze w trakcie trwania rundy jesiennej, a ja też nigdy nie zamykałem się na propozycje z Karpat.

Czy można powiedzieć, że piłkarsko coś ci dał ten czas spędzony w Hutniku?

Tak, z pewnością. Uważam, że 2 liga w tej rundzie była bardzo wyrównana i wiele meczów stało na naprawdę wysokim poziomie, więc każdy występ i każda minuta spędzona na boisku dawały mi cenne nowe doświadczenie, które mam nadzieję zaprocentuje w przyszłości.

Nie żałujesz tego pół roku spędzonego w Krakowie?

Nie, na pewno nie żałuję. Poznałem wielu wartościowych i fajnych ludzi, nauczyłem się nowych rzeczy, więc pomimo krótkiego pobytu w Hutniku będę dobrze go wspominał.