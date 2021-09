4 liga podkarpacka. Niewykorzystany karny i punkt Ekoball Stali Sanok w starciu z Orłem Przeworsk [RELACJA, ZDJĘCIA]

Pechowym strzelcem okazał się Jakub Ząbkiewicz, ale wiadomo, karny, to jeszcze nie gol, nie ma co roztrząsać. Zawodnik chciał jak najlepiej, nie wyszło, trudno. Mamy problemy kadrowe, jak widać szczęście też nam nie bardzo sprzyja. Może to się odwróci w kolejnych meczach – powiedział Piotr Kot, trener Ekoballu Stali.

Żałować jest czego, ponieważ oprócz rzutu karnego sanoczanie mieli kilka innych znakomitych okazji do przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę. Między Krystian Kalemba trafił w słupek, Filip Pielech zwlekał najpierw ze strzałem, później z podaniem i szansę zmarnował.

– Stwarzamy sytuacje, ale ich nie wykorzystujemy, to się musi zmienić. Zadebiutował dzisiaj u nas zawodnik z USA, Rivera. Trenował z nami od jakiegoś czasu, ale czekaliśmy na załatwienie wszystkich formalności. Mam nadzieję, że wzmocni linię obrony – dodał Piotr Kot.