4 liga podkarpacka. Orzeł Przeworsk pokonał Głogovię. Robert Kurosz obronił rzut karny [RELACJA, ZDJĘCIA]

W pierwszej połowie zdecydowanie więcej z gry mieli gospodarze. To oni stworzyli sobie cztery okazje do zdobycia gola, a wykorzystali tylko jedną w 33 minucie, kiedy to Damian Barszczak wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wcześniej, bo już w 2 minucie gospodarze powinni objąć prowadzenie, ale Szymon Bogacz, źle trafił w piłkę i bramkarz Głogovii zdołał odbić piłkę, a dobijający Piotr Boratyn był na pozycji spalonej. Kilkanaście minut później w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości znalazł się Hubert Bednarz i strzelił w jego nogę. Chwilę później głową strzelał wspomniany już Piotr Boratyn, a bramkarz przyjezdnych popisał się bardzo ładną interwencją. Głogovia w tej odsłonie tylko raz poważnie postraszyła Roberta Kurosza. Strzał Bartłomieja Buczka odbił bramkarz miejscowych.

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego, ale niecelnego strzału Bartłomieja Buczka. W odpowiedzi w polu karnym po walczył o piłkę Piotr Boratyn, odegrał na 16 metr, a Dawid Stypa precyzyjnym strzałem przy słupku podwyższył prowadzenie Orła. Głogovia odgryzła się kolejnym strzałem Buczka, z którym z problemami poradził sobie Kurosz, zaś strzał Gila przeleciał nad poprzeczką. W 84 min. Robert Kurosz obronił rzut karny, pieczętując zasłużone zwycięstwo gospodarzy.