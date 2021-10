4 liga podkarpacka. Orzeł Przeworsk przez godzinę grał w dziesięciu w Dębicy

Już w 3 min. Patryk Nowakowski dośrodkował z prawej strony, Adrian Brzostowski przyjął sobie piłkę kilka metrów przed bramką, a potem uderzył nad poprzeczką. Nie upłynął jeszcze kwadrans meczu, a w zamieszaniu podbramkowym okazję do strzału mieli Brzostowski i Bartosz Ochab. Ostatecznie uderzył ten drugi, ale trafił w poprzeczkę. Kilka minut później Robert Kurosz w porę uprzedził Ochaba, a następnie instynktownie obronił główkę Brzostowskiego. Na te okazje „morsów” goście odpowiedzieli bardzo groźnym strzałem Patryka Brody, po którym do sporego wysiłku zmuszony został Łukasz Psioda, który bronił mimo kontuzjowanej dłoni. Po pół godzinie gry przyjezdni zostali osłabieni, bo Radosław Salwach faulował wychodzącego sam na sam z Kuroszem Brzostowskiego i sędzia musiał pokazać mu czerwoną kartkę. Pod koniec pierwszej połowy znów zaatakowali goście, ale Psioda obronił niebezpieczny strzał Dawida Obłozy. W rewanżu miejscowi wywalczyli rzut rożny już w doliczonym czasie. Po kornerze goście za krótko wybili piłkę, Aleksander Ligęzka posłał ją znów w pole karne, a tam Brzostowski zrobił, co trzeba.