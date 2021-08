4 liga podkarpacka. Rafał Leśniowski nie jest już trenerem rezerw Stali Mielec. "Dla mnie to zaskoczenie"

- Dla mnie jest to ogromne zaskoczenie, nie znam powodów tej decyzji. Zapewne ma to związek z tym, że Stal pożegnała się z trenerem Włodzimierzem Gąsiorem. Chwilę potem też ze mną

- nie kryje zaskoczenia Rafał Leśniowski, były trener m.in. Sokoła Nisko, Sokoła Kolbuszowa Dolan czy Rzemieślnika Pilzno.

- Jedyny minus jest taki, że po drodze odmówiłem innym pracodawcom. Jednak czeka mnie praca w A klasie w zespole Barka Breń Osuchowski (A3 Rzeszów) i na tym się teraz skupiam - dodaje Leśniowski.

- Nie będę się obrażał, mam szacunek do Stali Mielec. Jednak przykre jest to, że zespół, gdzie człowiek się wychował, tak traktuje swoich wychowanków. Niektórzy pewnych rzeczy nie rozumieją, w Mielcu jest czeski film i nie wiadomo co się dzieje