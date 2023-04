Goście na początku spotkania ułożyli sobie grę pod swoje dyktando - podeszli wysoko, starali się atakować graczy Izolatora na ich połowie i wydawało się, że stworzenie sobie sytuacji jest już tylko kwestią czasu. Okazało się jednak, że wcale nie było to takie łatwe. Z przodu próbował Diaz czy Geci, ale w większości odbijali się od miejscowej defensywy. Wydawało się, że po 20 minutach wreszcie szczęście uśmiechnie się do przyjezdnych, bo piłka zatrzepotała w siatce po strzale Geciego, ale arbiter gola nie uznał dopatrując się spalonego.

Początek drugiej części wyglądał bardzo podobnie do tego, co widzieliśmy na początku meczu - znowu przycisnął Cosmos, ale w zasadzie nie zmusił Skvarkova do większego wysiłku. "Izolacja" przez większość czasu musiała rozbijać ataki przyjezdnych, ale robiła to bardzo skutecznie. Im bliżej było końca spotkania, tym częściej z szybkimi akacjami ruszali piłkarze z Boguchwały. Na boisku robiło się również coraz bardziej nerwowo, bo każdy zdawał sobie sprawę z faktu, iż czasu jest coraz mniej.

W samej końcówce nawet wydawało się że szczęście uśmiechnie się jednak do miejscowych, bo piłka wpadła do siatki Cosmosu - po strzale Przemysława Nalepki futbolówkę odbił Agbolossou, ale przy dobitce Krystiana Wilka był już bezradny. Jednak podobnie jak w pierwszych 45 minutach teraz również sędzia odgwizdał spalonego.