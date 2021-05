4 liga podkarpacka. SMS Resovia II wygrała wyjazdowy mecz z Partyzantem MAL-BUD1 Targowiska po golu bramkarza Wojciecha Daniela

Bramkarz Wojciech Daniel rozstrzygnął o losach spotkania. Stanął naprzeciwko swojego vis a vis, czyli Patryka Kozaka i zdecydował się egzekwować rzut karny. Uczynił to na tyle precyzyjnie, że piłka trafiła w lewy róg bramki, zaś golkiper Partyzanta rzucił się w swój prawy. Słowem nie było dyskusji. Pewny strzał i gol. Jak się okazało jedyny w tym meczu.

Dodajmy, że spotkaniu wyjątkowo ważnym dla obydwu drużyn, ponieważ bezpośrednich rywali walczących o utrzymanie. W dodatku toczonym na ciężkim boisku. Ulewne, sobotnie deszcze nie oszczędziły bowiem murawy stadionu w Targowiskach i w niektórych częściach boiska utworzyły się kałuże, w które raz po raz wpadali piłkarze. Piłka płatała figle, zatrzymywała się w wodzie, przez co akcje inicjowane przez zawodników były przerywane.

Ponadto w przerwie nad obiektem przeszła kolejna nawałnica, co jeszcze bardziej skomplikowało i tak już trudną sytuację. Biorąc pod uwagę fatalne warunki do gry tym większe słowa uznania należą się piłkarzom. Zaangażowanie po obydwu stronach imponowało, zaś determinacja całkowicie niwelowała dodatkowy ubytek sił. W zasadzie do samego końca nie brakowało emocji. Gospodarze za wszelką cenę dążyli do wyrównania i parę razy zakotłowało się w polu karnym rezerw Resovii. Rzeszowski bramkarz wszakże wywiązał się nie tylko z roli snajpera, ale również tej swojej podstawowej, ściśle przyporządkowanej, czyli strzegącego dostępu do własnej bramki.