4 liga podkarpacka. SPEC Stal Łańcut pokonała na wyjeździe Czarnych Trześń

Piłkarze z Łańcuta dobrze rozpoczęli spotkanie, bo już w 9. minucie na prowadzenie wyprowadził ich Bartosz Góra.

- Ten dobry początek na pewno wprowadził nas na właściwe tory - mówił kierownik SPEC Stali Piotr Piekarz.

Zanim piłkarze udali się na przerwę prowadzenie przyjezdnych podwyższył jeszcze Kamil Mach.

W drugiej części gry sytuacja mogła się trochę odwrócić, bo gospodarze przy stanie 0:2 mieli rzut karny. Jednak w pojedynku Słysz - Wójciak lepszy okazał się bramkarz łańcucian i bramki kontaktowej nie było.

Zaraz potem drugą żółtą kartkę dostał gracz Czarnych Maziarz i to był przysłowiowy gwóźdź do trumny dla miejscowego zespołu. Na boisku pojawił się jeszcze Dawid Bieniasz i okazało się to bardzo dobre posunięcie, bo szybki zawodnik po dobrych kontrach zdobył kolejne dwa gole dla swojego zespołu.