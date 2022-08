4 liga podkarpacka. SPEC Stal Łańcut pokonała skromnie Koronę Rzeszów. Dawid Kania czarnym koniem

Przed tym meczem niemal wszyscy, którzy cokolwiek interesują się 4 ligą zastanawiali się na co stać kompletnie odmienioną Koronę. Klub z Rzeszowa po spadku z 3 ligi opuścili niemal wszyscy piłkarze i choć wróżono Koronie bankructwo, to nowemu prezesowi i trenerowi udało się poskładać drużynę do kupy.

Pod wrażeniem Korony był prezes Stali Łańcut, Krzysztof Mączka.

- Każdy myślał, że Korona jest w rozsypce i będzie łatwym celem, a tymczasem u nas ten zespół zagrał, jakby miał taki sam skład jak w 3 lidze. Ten zespół, jak już się trochę zgra, to może być czarnym koniem tej ligi i nie ma w tym ani trochę przesady

- dodaje Mączka.

Czarnym koniem spotkania w Łańcucie był jednak Dawid Kania. Król strzelców ubiegłego sezonu klasy O Rzeszów znakomicie rozpoczął swoją przygodę z 4 ligą. Rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, ale w drugiej połowie pojawił się na boisku i pod koniec spotkania ustalił wynik. Nie stałoby się to, gdyby nie bardzo dobre podanie na wolne pole Konrada Bucia.