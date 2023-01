Dla wielu obserwatorów wasza postawa była niespodzianką na plus - myślisz, że część rywali troszkę was zlekceważyła? 4 liga jest bardzo mocna i wyrównana - jeśli któraś drużyna wychodzi na mecz z myślą, że dopisała sobie już 3 punkty, to z reguły przegrywa. Na pewno Legionu, jak żadnego innego zespołu, nie można lekceważyć.

W zeszłym sezonie do końca walczyliście o utrzymanie - to was jeszcze mocniej umotywowało przed początkiem sezonu, by ta sytuacja się nie powtórzyła?

Tamten sezon był bardzo ciężki nie tylko dla nas - leciało prawie pół ligi i każdy punkt był na wagę złota. Prawdę mówiąc, chyba nikt oprócz nas samych nie wierzył w to, że Legion Pilzno utrzyma się w 4 lidze. Natomiast od początku tej rundy gramy dość solidnie i to miejsce w tabeli nie jest przypadkiem.