6 złotych medali dla Zespołu Akrobatyczno-Tanecznego FLIMERO z Tyczyna na Mistrzostwach Polski w Cheerleadingu Sportowym [RELACJA, ZDJĘCIA]

Podczas czterodniowych Mistrzostw Polski w Cheerleadingu Sportowym, które odbyły się w dniach 6-10 maja, na scenie kieleckiego Teatru Tańca rywalizowało 3 tysiące zawodników z całej Polski. Turniej rozgrywany był dywizjach: Cheer, Performance Cheer Dance oraz Pom & Dril w kategorii dzieci, junior młodszy, junior, senior i senior II.

- Mistrzostwa były eliminacjami do Mistrzostw Europy ECU ECC w 2021 r. oraz eliminacjami do Mistrzostw Świata 2022. FLIMERO swoimi wynikami otworzyło sobie drogę do udziału w w/w zawodach