62. Plebiscyt Sportowy Nowin. Maksymilian Sitek: Ta nagroda to podsumowanie udanego roku mojego, ale również całej drużyny

Zostałeś wybrany przez kapitułę naszego plebiscytu Odkryciem Roku 2021. Jesteś zaskoczony? Szczerze mówiąc, to w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Na pewno jest to jednak fajny dodatek i podsumowanie udanego roku mojego, ale i całej drużyny.

Jak wspominasz swoje piłkarskie początki?

Wszystko zaczęło się od tego, że tata zabrał mnie na trening i w ten sposób połknąłem tego bakcyla. Po tym poszło już z górki (uśmiech).

Jako młody chłopak trafiłeś do Legii Warszawa. Ciężko było się odnaleźć w stolicy?

Początki, jak to zwykle bywa, były trudne. Wyjechałem tam w wieku 13 lat, byłem sam, ale nie samotny. Cały czas miałem kontakt z rodzicami, a do tego mieszkałem w bursie z dziesięcioma kolegami, którzy znajdowali się w podobnej sytuacji. Wszyscy się więc wspieraliśmy.